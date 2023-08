Johan Museeuw blijft dezelfde conclusie trekken over Wout van Aert na het WK: "Dat is blijven hangen"

Johan Museeuw was in Glasgow aanwezig en zag vanop de eerste rij hoe Mathieu van der Poel naar de wereldtitel reed. En Museeuw blijft hetzelfde zeggen over Wout van Aert.

Net als onder meer Michel Wuyts en José De Cauwer concludeert Johan Museeuw na het WK in Glasgow dat Mathieu van der Poel een betere klassieke renner en ook afwerker is dan Wout van Aert. En Museeuw blijft bij zijn standpunt dat Van Aert weg moet bij Jumbo-Visma. Onder meer het feit dat Van Aert tijdens de Tour moest werken voor Vingegaard, terwijl Van der Poel rustig kon rondrijden maakte een groot verschil, vindt Museeuw. Van Aert moet weg bij Jumbo-Visma "Maar wat ik zag in San Sebastian in de tweede etappe van de Tour is toch blijven hangen bij mij", zegt Museeuw bij Wielerrevue. En volgens Museeuw moet Van Aert ook beginnen denken aan het einde van zijn carrière. Want dan zullen er volgens hem twee dingen belangrijk zijn: het palmares en de portefeuille. Dat laatste zal geen probleem zijn bij Jumbo-Visma, maar dat palmares wel. "Als hij bij Jumbo-Visma blijft zal hij altijd moeten blijven knechten in de Tour voor Roglic en/of Vingegaard."