Primoz Roglic maakte zijn rentree in het peloton: "Ritme voor de Vuelta opdoen"

Primoz Roglic heeft voor het eerst in 3 maanden nog eens wedstrijdkilometers afgewerkt. Hij rijdt voor de Vuelta nog de Ronde van Burgos die dinsdag begonnen is.

Het was een rustige 1e etappe in de Ronde van Burgos voor Primoz Roglic. De rit eindigde op een massasprint en daarin zag de Sloveen zijn ploegmaat Edoardo Affini 3e worden.

De Ronde van Burgos was bijna 3 maanden na de Giro, die Roglic in mei won. Zo maakte hij zijn rentree in het peloton. Het is zijn ultieme voorbereiding op de Vuelta die op 26 augustus start.

"Het is fijn om weer terug te zijn in het peloton", reageerde Roglic via de teamkanalen. "Ik heb de afgelopen tijd veel en hard getraind, maar nu is het tijd om weer te koersen en ritme op te doen."