'Profploeg trekt er de stekker uit: 2 Belgische renners op straat'

Het mannenteam van Human Powered Health stopt aan het einde van het seizoen. Dat meldt Wielerflits. Zo zouden 23 renners naar een nieuw team op zoek moeten.

Volgens Wielerflits hield Human Powered Health enkele dagen eerder een online meeting. Daarin werd er aan de renners en het personeel van het mannenteam meegedeeld dat het team ophoudt te bestaan.

"Er is ons meegedeeld dat de ploeg aan het einde van het jaar stopt en dat we op zoek mogen gaan naar een nieuw team. Een reden hebben we jammer genoeg niet gekregen. Het was natuurlijk heel onaangenaam om dit nieuws te horen te krijgen", vertelden mensen binnen de ploeg aan Wielerflits.

"Aan de andere kant is het goed dat we het nieuws nu al te horen kregen. En niet eind oktober. Zo kunnen we hopelijk toch nog een nieuwe ploeg vinden", klonk het verder.

Bij Human Powered Health rijden 2 Belgen. Dat zijn Gijs Van Hoecke en Sasha Weemaes. Ook bij de staf zijn er Belgen. Zo is Ro De Jonckere er de teambaas en Hendrik Redant is er ploegleider.

Ook is er een vrouwenteam, maar die ploeg blijft bestaan. Human Powered Health is een WorldTour-ploeg bij de vrouwen en mag zo aan alle belangrijke wedstrijden meedoen.