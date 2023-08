Van de Omloop tot het WK: de bijzonder straffe prestaties van Lotte Kopecky en Demi Vollering

SD Worx is dit jaar de absolute topploeg in het vrouwenwielrennen. De Nederlandse ploeg telt dit jaar al 52 overwinningen, nummers twee Movistar en dsm-firmenich hebben er elk slechts 15.

De twee veelwinnaars bij SD Worx zijn natuurlijk Lotte Kopecky en Demi Vollering. De Belgische wereldkampioene mocht al twaalf keer zegevieren dit jaar, Vollering doet nog iets beter met 15 zeges.

Kopecky opende haar rekening in de Omloop Het Nieuwsblad, Vollering in de Strade Bianche. Daar klopte de Nederlandse Kopecky in de sprint en ontstond er wat ophef over de vreemde koershouding van de twee.

Maar dat Kopecky en Vollering er dit jaar bovenuit steken is duidelijk aan hun percentage dat ze in de top 10 eindigden. Bij Kopecky ligt dat op maar liefst 94% (29/31), bij Vollering op 92% (35/38). Waar de twee dus starten, ze twee rijden altijd een resultaat.

These two are on another level this season 😤



The consistency and dominance of Lotte Kopecky and Demi Vollering in 2023 is unbelievable 🤯 pic.twitter.com/8K3laxRuEn