Een versterking voor de bergen! Ploeg van Cavendish shopt bij Contador en strikt een ex-ritwinnaar uit de Giro

Bij de ploeg van Contador hebben ze er plezier aan beleefd in de bergen en bij die van Cavendish hopen ze dat ook te mogen ervaren. Lorenzo Fortunato gaat voor Astana Qazaqstan.

Bij Astana hebben ze de komst van de Italiaanse klimmer aangekondigd. Fortunato zette zijn handtekening onder een contract voor 2024 en 2025. Binnen enkele maanden zal dus een einde komen aan de drie jaar durende periode bij EOLO-Kometa, de ploeg van Alberto Contador en Ivan Basso.

"Astana heeft een geweldige geschiedenis, het heeft de drie grote ronden gewonnen met verschillende renners. Ik hoop om daar progressie te blijven maken, zoals ik dat de vorige drie jaar deed. Met een grotere kalender zal ik meer kansen krijgen om mezelf te bewijzen als helper en als iemand die resultaten kan halen", zegt Fortunato.

Het is voor de 27-jarige renner inderdaad een stap hogerop, want Astana koerst in de WorldTour en EOLO-Kometa tot nader order niet. Fortunato won in 2021 een etappe in de Giro en was de voorbije drie edities telkens goed voor een notering in het eindklassement tussen plaatsen 15 en 21.