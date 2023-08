Net niet! Yves Lampaert steekt tevergeefs de hand uit naar eerste overwinning sinds lang: dit is wat hij hieruit meeneemt

Die eerste overwinning sinds lang zou Yves Lampaert wel gegund zijn. Die leek er ook even te komen, maar het werd uiteindelijk net niet in de BEMER Cyclassics.

Lampaert maakte onderweg in de eendagskoers een sterke indruk. "Op de laatste keer de Waseberg nam een groep met Florian Sénéchal en mezelf afstand. Het was een zeer goede situatie voor ons. Toen Politt en McNulty wegreden, wilde ik met hen meegaan. Florian kon dan energie sparen in de achtervolging met het oog op een sprint."

Een perfect uitgekiemde tactiek. Uiteindelijk was Lampaert zelf de renner van Soudal Quick-Step die nog het meest mocht dromen van de zege. "We hadden een mooie kloof en reden volle bak, maar het pas ongelooflijk dicht bij de finish dat ze toch nog kwamen van achteruit." Een zesde plek was zijn deel, Pedersen won in de sprint.

NOG MEER GEMOTIVEERD

Een ontgoocheling voor de man uit Izegem, die al sinds de Tour-tijdrit in Kopenhagen van vorig jaar wacht op een overwinning. "Desondanks voelde ik me goed en ben ik nu zelfs nog meer gemotiveerd voor de volgende wedstrijden."