Masterplan van Tourwinnaar Vingegaard onthult: "Dat was de sleutel om Pogacar te verslaan"

Tourwinnaar Jonas Vingegaard is samen met Primoz Roglic de kopman bij Jumbo-Visma voor de Vuelta. Performance coach Mathieu Heijboer blikt nog eens terug op de tweede overwinning in de Tour.

"Eén van de belangrijkste dingen waaraan we met Jonas hebben gewerkt was zogenaamde 'beschikbaarheid'. We wilden er zeker van zijn dat hij altijd gezond en fit was. Daar waren we zo op gefocust, dat we hebben geknipt in zijn kalender", zegt Heijboer bij Velo. "Dat was essentieel voor de Tour."

"Daarnaast moesten we begrijpen hoe we in staat zouden zijn om Pogacar te lossen. Na de Tour van vorig jaar hadden we meer data, inclusief de twee etappes waarin Jonas erin slaagde om Pogacar te lossen. Dat gaf ons waardevolle inzichten en maakte uiteindelijk wat we dit jaar hebben gedaan."

Bij Jumbo-Visma hebben ze ook vooral gefocust op de kracht van Vingegaard. "Als je traint op explosiviteit, ga je duurvermogen verliezen, en andersom. Daarin moesten we de balans vinden, maar we wisten dat duurvermogen de sleutel was om Pogacar te verslaan."

Geen tegenslagen in voorbereiding

"Het grote verschil met vorig jaar is dat Jonas' trainingen meer consistent waren. Jonas had voorheen wat last van zijn pezen en miste in 2022 wat training. In 2021 had hij veel last van een coronabesmetting. Die factoren wilden we nu uitsluiten en dat hebben we goed gedaan", zegt Heijboer nog.