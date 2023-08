De topfavoriet voor de Vuelta? "Hij is bijna onklopbaar"

In de Vuelta zullen heel wat favorieten voor de eindzege aan de start staan. Voor Philippe Gilbert is Primoz Roglic een serieuze kanshebber. De Sloveen koerst volgens Gilbert helemaal naar zijn kwaliteiten.

"Sinds 1 of 2 jaar heeft Primoz Roglic zijn steil veranderd", stelde Philippe Gilbert bij Het Nieuwsblad. Volgens Gilbert was de Sloveen tactisch nooit sterk. "Hij maakte veel fouten en viel op de verkeerde momenten aan. Fysiek was hij dan misschien 20% sterker dan de rest, maar verloor hij toch nog de race."

Dat is volgens Gilbert van de baan. "Nu koerst Roglic volgens zijn kwaliteiten", weet Gilbert. "Hij is geduldig, volgt en wacht met een aanval tot de laatste kilometer of zelfs 500 meter. Dat maakt hem bijna onklopbaar."

Die aanpak vertaalde zich al in zijn resultaten. Dit seizoen reed Roglic al 4 rittenkoersen en 4 keer pakte hij de eindzege en wist hij minstens een rit te winnen. Zo won hij de Tirreno-Adriatico, de Ronde van Catalonië, de Giro en de Ronde van Burgos. Mogelijk komt daar ook een 4e eindzege in de Vuelta bij.