Philippe Gilbert ziet een probleem voor Remco Evenepoel: "Zo kan hij de Vuelta verliezen"

Remco Evenepoel trekt als titelverdediger naar de Vuelta. Al kwam er al kritiek op de selectie van Soudal Quick-Step rond hem. Philippe Gilbert treed hen daarin bij.

Naast Remco Evenepoel rijden ook Louis Vervaeke, Pieter Serry, Mattia Cattaneo, Andrea Bagioli, Jan Hirt, James Knox en Casper Pedersen de Vuelta voor Soudal Quick-Step. Zo is er bijvoorbeeld geen Ilan Van Wilder bij.

"In de finale zal Evenepoel heel vaak alleen zitten", denkt Philippe Gilbert bij Het Nieuwsblad. "Zo kan hij de Vuelta verliezen. Op 5 km van de top van de klim zullen er nog 3 of 4 renners van Jumbo-Visma zijn, 2 van UAE en één iemand van Soudal Quick-Step."

Al is dat voor Gilbert het enige probleem dat hij ziet. "We weten nog altijd niet waar zijn limieten liggen. In de Giro zagen we dat Evenepoel nog altijd vooruitgang boekt", vindt Gilbert. "Al is het wel moeilijk in te schatten wat de impact van de specifieke tijdritvoorbereiding voor het WK. Op steile klimmen als de Tourmalet of Angliru zou dat iets kunnen wegnemen."