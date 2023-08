Vingegaard en Roglic onthullen wie kopman zal zijn bij Jumbo-Visma in de Vuelta

Jumbo-Visma heeft met Primoz Roglic en Jonas Vingegaard wellicht het sterkste blok aan de start in de Vuelta. Maar de twee zijn toch op hun hoede.

Jumbo-Visma heeft op papier weer de sterkste ploeg aan de start. Met Girowinnaar Primoz Roglic en Tourwinnaar Jonas Vingegaard heeft de Nederlandse ploeg de winnaars van drie van de laatste vier grote rondes.

Misschien wordt het wel een strijd tussen de Sloveen en de Deen voor de eindzege in de Vuelta? "We willen hier gewoon winnen met onze ploeg. Dat kan ook met Sepp Kuss. Hij maakt ook deel uit van dit team", zegt Roglic bij Sporza.

Roglic en Vingegaard stonden in 2021 en 2022 samen aan de start in de Tour, maar Roglic viel toen telkens uit. Drie weken samen als gelijke kopmannen waren de twee nog dus nooit echt. Wie wordt dan de nummer één tijdens de Vuelta?

"We zien alles tijdens deze Vuelta wel. Dit is een luxesituatie. We zijn hier vooral om te winnen. Primoz en ik rijden niet tegen elkaar, maar met elkaar", zei Vingegaard nog.