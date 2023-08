Debutant en toptalent van Lotto Dstny staat met heel wat ambities aan de start van de Vuelta

Lennert Van Eetvelt (22) staat voor zijn debuut in een grote ronde. Hij staat aan de start van de Vuelta en ziet meteen heel wat mogelijkheden.

2023 was al een bewogen jaar voor Lennert Van Eetvelt. Als neoprof begon hij in Mallorca meteen goed aan het seizoen met enkele ereplaatsen. Daarna was er de vermeende dopingaffaire, waarbij de Franse antidopingautoriteiten overijverig waren en hij een tijd op non-actief stond. "Gelukkig was dat snel van de baan", zei hij bij Sporza.

Vervolgens won hij bijna de Sibiu Tour, maar werd hij door een lekke band genekt. Eind augustus staat hij aan de start van de Vuelta. Daar maakt de Belgische klimmer zijn groterondedebuut.

"Voor een klassement voel ik me nog te klein", vindt Van Eetvelt. Al ziet hij wel kansen op etappewinst of een dichte ereplaats in een rit. "Er zijn heel veel ritten met een mooie aankomst die mij moeten liggen. Vanuit een vroege vlucht is er misschien wel iets mogelijk", besloot hij.