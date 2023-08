Ferme domper voor Intermarché-Circus-Wanty voor de Vuelta: corona velt zijn sprinter

Intermarché-Circus-Wanty heeft in extremis nog aan zijn selectie voor de Vuelta moeten sleutelen. Gerben Thijssen liep een coronabesmetting op.

Gerben Thijssen zou voor de 3e keer een grote ronde rijden en voor de 3e keer zou dat die van Spanje geweest zijn. In de weinige vlakke etappes die er waren, wou hij zich tonen en een rit in een grote ronde pakken. Een 2e plaats in 2020 was tot nog toe zijn beste daguitslag in een grote ronde.

Maar een dag voor de start moest Thijssen afhaken. Hij liep een coronabesmetting op. "Hij heeft milde symptonen", liet Intermarché-Circus-Wanty weten.

Simone Petilli zal Thijssen vervangen. De Italiaan rijdt momenteel nog de Deutschland Tour, maar zal nog naar Barcelona afreizen, om tijdig in Barcelona aan de start te staan. Petilli is eerder een klimmerstype en durft wel eens mee in de vroege vlucht te gaan.