Tim Wellens kende pech in de koninginnenrit: "De juiste keuze"

Tim Wellens is de nieuwe leider in de Renewi Tour. Al kende hij ook pech. De laatste 30 km reed hij op een leegloper.

In de koningennenrit van de Renewi Tour naar Geraardsbergen was Tim Wellens zeer bedrijvig. Op de 2e passage van de Muur van Geraardsbergen trok hij door en ging hij solo. Door een leegloper werd hij echter teruggeslagen en werd hij door een achtervolgende groep bijgehaald.

Wellens had moeite om de rest te volgen, maar slaagde er toch in om te overleven. Hij pakte 8 seconden in de groene kilometer en werd uiteindelijk 2e in de daguitslag. Zo werd hij de nieuwe leider.

"Ik twijfelde om te wisselen, maar wist dat ik dan de eerste groep niet ging terugzien", legde Wellens in het flashinterview over de lekke band. "Gelukkig liep de band niet verder lek, daardoor bleek het de juiste keuze."

"In deze rit moest het gebeuren, net als in de tijdrit. Al is ook de laatste rit niet te onderschatten. Het zou goed zijn als we die kunnen aanvatten met de leiderstrui", beslott de nieuwe leider.