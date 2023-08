Gerben Thijssen zag zijn forfait voor de Vuelta al aankomen: "Niet normaal", maar kan het relativeren

Gerben Thijssen moest een dag voor de start van de Vuelta forfait geven. Een coronabesmetting was de boosdoener.

In de Giro was corona alomtegenwoordig. Het leidde tot heel wat gedwongen opgaves. In de Tour waren er geen positieve tests, maar in de Vuelta was er voor de start al één.

Gerben Thijssen was het slachtoffer en had milde symtonen. Uiteraard was er diepe ontgoocheling bij hem. "Ik had die positieve test niet zien aankomen en had me op deze Vuelta zeer goed voorbereid", zei hij aan Het Nieuwsblad.

Al voelde Thijssen bij de training voor de ploegentijdrit al dat er iets aan de hand was: "Ik raakte geen meter vooruit en na 2 km moest ik al uit de wielen. Ik had niet de minste power. Niet normaal. Ik had wel wat last van een lichte verkoudheid en dacht dat het allemaal wel met de vreselijke warmte te maken had die ons hier allemaal wat overviel."

Vrijdag kwam er dan de positieve test en die gaf voor de training een verklaring. Zo kon Thijssen al naar huis. Enorm ontgoocheld, maar hij kon het na het overlijden van Tijl De Decker wel relativeren. "Dit is voor mij nu een zeer ongemakkelijke situatie. Maar eenmaal uitgeziekt, is het de knop omdraaien en op naar de volgende koers", besloot hij.