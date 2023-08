🎥 Jumbo-Visma zet de Vuelta op zijn kop met ritwinst en tik aan Remco Evenepoel, Cian Uijtdebroeks maakt indruk

Sepp Kuss heeft de 6e etappe in de Vuelta gewonnen. Hij was de sterkste vluchter. In de groep der favorieten deden Primoz Roglic en Jonas Vingegaard de beste zaak. Remco Evenepoel moest lossen, maar beperkte de schade. Cian Uijtdebroeks maakte dan weer indruk en Lenny Martinez is de nieuwe leider.

In de Vuelta gingen we naar de 2e aankomst bergop. De aankomst lag boven op de Pico del Buitre, vlakbij het Observatorio Astrofisico de Javalambre. Vooraf ging het voortdurend op en af in het Spaanse binnenland. Na een stevig begin ontstond ruime kopgroep van maar liefst 42 renners. Daar zaten met Louis Vervaeke, Steff Cras, Sylvain Moniquet en Lennert Van Eetvelt 4 Belgen bij. Remco Evenepoel had naast Vervaeke nog een extra ploegmaat mee. Dat was Mattia Cattaneo. Ook Primoz Roglic en Jonas Vingegaard hadden met Sepp Kuss, Jan Tratnik, Attila Valter en Dylan van Baarle enkele ploegmaats voorin. Ook Marc Soler (Juan Ayuso en Joao Almeida), Mikel Landa, ritwinnaar Andreas Kron en Romain Bardet waren mee. Met Lenny Martinez was ook de nummer 3 (+17") van het klassement mee. STRIJD OP 2 FRONTEN Het peloton gaf de kopgroep zo'n 7 minuten, maar in het peloton draaiden Soudal Quick-Step, Movistar en INEOS Grenadiers de ganshendel open. Aan de voet van de klim hadden de koplopers nog een kleine 4 minuten voorsprong. Einer Rubio trok op de slotklim als 1e ten aanval. Hij reed een halve minuut bij elkaar. Achter hem reden Kuss, Bardet en Martinez in de achtervolging. Kuss versnelde opnieuw en ging op en over Rubio. De Amerikaan won voor Martinez die als jongste deelnemer het rood overneemt, en Bardet. Cras was de 1e Belg en werd 9e. 🚴🇪🇸 | Jumbo-Visma rolt iedereen op. Sepp Kuss wint de etappe, terwijl Roglic en Vingegaard hun concurrentie op achterstand rijden. #LaVuelta23⁣

⁣

📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/58pAiC7Mqb — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) August 31, 2023 Ondertussen hadden Cattaneo en Vervaeke zich laten uitzakken. Zij bepaalden het tempo. Roglic was de 1e van de favorieten die aanviel. Evenepoel moest passen, terwijl Almeida, Enric Mas, Vingegaard en Cian Uijtdebroeks in het spoor volgden. Roglic vond ploegmaat Valter en ondertussen kwamen ook Mas en Vingegaard aansluiten. Na het werk van Valter bepaalden Roglic en Vingegaard het tempo. Ook Mas moest lossen. Samen reden de 2 kopmannen van Jumbo-Visma naar de streep. Ayuso kwam vanuit de achtergrond nog kortbij. Ook Uijtdebroeks zat niet veraf. Evenepoel verloor uiteindelijk zo'n halve minuut. 🚴🇪🇸 | Prachtige beelden voor fans van Jumbo-Visma. Roglic en Vingegaard komen gebroederlijk over de streep en slaan een flinke slag in het klassement. 🐝🐝🐝 #LaVuelta23⁣

⁣

📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/2MbjipuHj0 — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) August 31, 2023