Mathieu van der Poel en Wout van Aert rijden nog één keer tegen elkaar dit seizoen

Wout van Aert en Mathieu van der Poel komen elkaar nog één keer tegen dit seizoen. Op de weg dan toch.

Mathieu van der Poel en Wout van Aert namen na het WK in Glasgow even rust, maar komen dit weekend weer in actie. Van der Poel staat in de Bretagne Classic voor het eerst in een wegkoers aan de start in zijn regenboogtrui, Van Aert rijdt de Ronde van Groot-Brittannië.

Maar op 16 september, tijdens de SUPER 8 Classic, rijden Van Aert en Van der Poel nog één keer tegen elkaar dit seizoen. Voor Van der Poel wordt het zijn derde deelname, hij werd in 2021 al eens achtste. Van Aert debuteert in de koers.

Voor de rest ontlopen Van der Poel en Van Aert elkaar op de weg én in het gravel. Van der Poel rijdt onder meer nog de GP de Fourmies (10/09), de GP de Wallonie (13/09), het Circuit Franco-Belge (28/09), het EK Gravel in Leuven (1/10) en Parijs-Tours (8/10)

Van Aert rijdt naast de Ronde van Groot-Brittannië (3/09-10/09) dus de SUPER 8 Classic, het EK in Drenthe (24/09) en het WK Gravel in Vento (8/10). Daarna volgt wellicht weer een rustperiode en treffen Van Aert en Van der Poel elkaar in december weer in het veld.