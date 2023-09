Ploegleider Jumbo-Visma is duidelijk over de rol die leider Kuss de komende weken krijgt

Het team van de Vuelta d'Espana 2023 tot dusver? Dat is by far Jumbo-Visma. Sepp Kuss rijdt rond in het rood en won al een etappe, ook Roglic pakte een dagzege en met Vingegaard hebben ze nog een derde heet hangijzer in de stand.

Jonas Vingegaard won al de Tour de France, Primoz Roglic de Giro d'Italia. En nu lijken ze dus ook in de Vuelta d'Espana kans te maken op de eindzege. En dat zou zomaar wel eens kunnen gaan lukken, want het team kan schuiven met zijn pionnen.

Ook ploegleider Grische Niermann is een tevreden man. Op een persconferentie op de rustdag was hij duidelijk over de hele zaak en over hoe het momenteel loopt bij het team. "We zitten op dit moment in een ideale situatie", liet Sporza optekenen.

"We wisten dat Evenepoel sterk zou zijn in de eerste week. Alles ligt nog dicht bij elkaar en de moeilijkste ritten volgen nog. Evenepoel is de voornaamste concurrent, maar we kijken ook naar onder meer Mas en Ayuso."

"Zolang Sepp in deze positie staat, zijn er 3 kopmannen. Of hij dat volhoudt? Dat zien we dinsdag", klonk het verder. Op dit moment heeft Kuss door zijn persoonlijke situatie en de rode trui zichzelf dus ook een beetje meer status binnen de ploeg gegeven. Na de tijdrit kan er mogelijk wel opnieuw geschakeld worden.