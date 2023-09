Verrassende winnares in Ede, Kopecky maakt ook meteen indruk

In de Simac Ladies Tour stond op dinsdag een heuse proloog op het programma in Ede. Eentje van 2,4 kilometer. Voor de explosieve types dus.

Heel wat schoon volk in de Simac Ladies Tour, waar Annemiek van Vleuten haar carrière vaarwel zegt. Zij werd in de proloog twaalfde op negen seconden van de winnares van de dag, een sprintster uit enigszins verrassende hoek.

Kool wint

Charlotte Kool legde er namelijk alles en iedereen op. Ook alle toppers van SD Worx kwamen er niet aan te pas helemaal bovenaan. Lotte Kopecky zette wel een knappe tijd neer en werd uiteindelijk derde op vier seconden, met Wiebes en Vollering in haar zog.

De tweede plaats ging naar Riejanne Markus, ook op vier seconden. Woensdag is er een eerste rit in lijn in Nederland, donderdag volgt een korte tijdrit van zeven kilometer in Leuven. Benieuwd hoe de kaarten dan zullen worden geschud.