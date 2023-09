Hoe de erfenis van Annemiek van Vleuten deuren voor anderen opende: "Ze was haar eigen proefkonijn"

De carrière van Annemiek van Vleuten is bijna voorbij. Zo komt er een einde aan een tijdperk waarin zij jaren domineerde en een pionier voor het vrouwenwielrennen was.

Annemiek van Vleuten stopt op het goede moment en we moeten met z'n allen vooral dankbaarheid uitspreken", stelde Ine Beyen bij Sporza. "Dankzij haar is de sport enorm geprofessionaliseerd."

"Haar afscheid is het einde van een tijdperk. Niet alleen dat van haar eigen carrière, maar ook van een periode waarin het nog mogelijk was om in het vrouwenwielrennen pionier te zijn", vulde Marijn de Vries aan.

ANNEMIEK VAN VLEUTEN ALS PIONIER

"Op een zeer eigenzinnige manier heeft ze geëxperimenteerd met hoogtestages, trainen met de mannen, superlange trainingen inlassen, ...", ging de Vries verder. "Elk jaar bedacht ze met haar trainer ook een nieuw plannetje om nog beter te worden. Alleen als je andere stappen dan anderen durfde te zetten, kon je succesvol zijn."

"Door haar professionalisering zijn er ook meer mogelijkheden gekomen bij haar collega's: je ziet ook hoogtestages bij de rest, meer specialisatie, meer wetenschap. Van Vleuten heeft dat proefondervindelijk gedaan en is haar eigen proefkonijn geweest", besloot de Vries.

Het hielp ook, want van Vleuten won de Tour, 4 keer de Giro, 3 keer de Vuelta, de Olympische Spelen in Tokio en 2 keer het WK op de weg en tegen de klok. Ook won ze tal van klassiekers zoals 2 keer de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik en 2 keer de Strade Bianche.