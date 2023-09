Gerust gemoed van gretige Wout van Aert blijft wel degelijk overeind maar hij steekt de hand toch in eigen boezem

Een gretige Wout van Aert heeft zijn krachten niet gespaard. Hij steekt de hand in eigen boezem voor het feit dat de tweede ritzege in de Tour of Britain er toch niet is gekomen.

Een aanvalslustige Van Aert imponeerde, maar in de slotkilometer vielen de achtervolgers hem nog op de nek. "Ik dacht heel even dat het er goed uitzag. Ik was echter kansloos tegenover de aanstormende groep, aangezien daar nog een hoop knechten zaten die zich volledig konden leeg rijden", analyseert WVA op de site van zijn ploeg.

Van Aert beseft dat hij wellicht niet alle juiste keuzes maakte, al is er voorts weinig wat hij zichzelf kan aanwrijven. "Ik heb mezelf geïsoleerd door wat te vroeg aan te gaan. Ik heb misschien wat te enthousiast gereden, maar ik heb er in ieder geval alles aan gedaan. Het was mooi geweest als ik het werk van de ploeg had kunnen belonen."

DE VERWACHTING VAN VAN AERT

De leidersplaats in het klassement is wel nog altijd voor hem en daar kan hij enkel tevreden mee zijn. "Met nog een rit te gaan staan we er goed voor, maar dit is nog allesbehalve beslist." Met een voorzichtigere aanpak in de slotrit moet het wel goed komen. "Ik verwacht dat het een man-tegen-mangevecht gaat worden."