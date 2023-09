Nu al een compleet onuitwisbare indruk nagelaten: "Voor mij is Wout van Aert de beste wielrenner ter wereld"

Wat zijn resultaten ook zijn, Wout van Aert blijft een enorme indruk nalaten op alles en iedereen in het wielerwereldje. De beste renner ter wereld? Alleszins één van de meest complete.

Op het social mediakanaal Road Code, dat exclusieve content uit de wielerwereld voorziet, komt Danny van Poppel aan het woord. De rappe man van BORA-Hansgrohe heeft het erover hoe het is in de Tour of Britain om tegen iemand als Van Aert te koersen. Na de voorlaatste etappe staat Van Aert daar nog altijd aan de leiding.

"Wout van Aert is heel indrukwekkend, maar verrassen doet hij mij niet meer.Voor hem is het niet speciaal wat hij hier doet. Hij is geweldig", heeft Van Poppel alleen maar prachtige woorden over voor hem. Van op de eerste rij is het nog indrukwekkender. "Als je vanuit het peloton ziet wat hij doet: dat is ongelooflijk."

© photonews

"Voor mij is hij de beste wielrenner ter wereld", stelt Van Poppel zelfs. Een opvallende mening voor iemand uit het land van Van der Poel. Maar ook Van Aert is dus minstens even impressionant. "Het is moeiljik om hem te verslaan. Zelfs in de Tour de France heb ik hem ongelooflijke dingen zien doen."