Remco Evenepoel kan het niet appreciëren en doet zijn beklag over houding van Jumbo-Visma

Remco Evenepoel kan nu vrank en vrij zijn kans gaan, al kan hij niet alles appreciëren wat momenteel in de Vuelta gaande is. Bij Jumbo-Visma kijken ze blijkbaar nog wantrouwig naar die zogenaamde vrije rol voor Evenepoel.

"Eerst was het doel om voor de ritzege te gaan én punten te pakken voor de bergtrui, maar ik voelde vrij snel dat mijn benen nog vol zaten van gisteren. Ik wist dat het moeilijk ging worden als er tempoversnellingen zouden komen. Ik kom nog vrij kort, maar ik denk niet dat een overwinning er in zat", reageert een eerlijke Evenepoel bij Sporza.

Over zijn toekomstige plannen is de drager van de bolletjestrui duidelijk. "Dinsdag ga ik het sowieso laten lopen. Enkel de slotklim is gecategoriseerd. Daar vallen niet zo veel punten te rapen en ik sta er vrij veel voor. Ik ga dinsdag proberen veel tijd te verliezen. In de laatste zware ritten probeer ik dan nog voor een ritoverwinning te gaan."

JUMBO'S LATEN EVENEPOEL NIET ZOMAAR RIJDEN

Wellicht een goede aanpak, want blijkbaar is nog niet iedereen er van overtuigd dat Evenepoel uitgeteld is voor het klassement. Hoe is het nu rondkoersen? "Het is wel plezant, tot het moment dat je ziet dat Jumbo-Visma begint te komen."

Er moest wat overleg aan te pas komen om de Nederlandse ploeg te overtuigen van zijn zaak. "Ik heb tien keer moeten uitleggen aan Vingegaard dat ik niet meer voor het klassement ga. Toch geloofde hij mij niet. Uiteindelijk hebben ze mij dan toch geloofd."