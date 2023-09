Na de heerschappij van Wout van Aert en zijn ploeg moet er een antwoord komen op de kritiek: "Frustrerend"

Hoe Wout van Aert en zijn ploeg de hele koers naar hun hand zetten: het was een heerschappij om u tegen te zeggen. Tot de slotdag aanbrak, want toen moest er nog ferm gewerkt worden om die eindzege over de streep te trekken.

Dat deed Wout van Aert met succes, nadat hij eerder ook al een ritzege meegraaiden en liefst vier keer ploegmaat Olav Kooij piloteerde naar winst. Het leek al Jumbo-Visma wat de klok sloeg en dat wekt wrevel. De organisatie van de Tour of Britain kreeg het verwijt dat de koers te veel sprints bevatte en te voorspelbaar was. Koersdirecteur Mick Bennett noemt die kritiek 'frustrerend' in een reactie aan Telegraph Sport. "Niet iedereen is fan van wielrennen. Ze begrijpen de complexiteiten niet die erbij komen kijken bij het samenstellen van een koers. Dat begrijp en respecteer ik." MET BONI'S NOG GROTERE VOORSPRONG JUMBO-VISMA Bennett wijst er ook op dat het economisch moeilijke tijden zijn om koersen te organiseren. De Tour of Britain is één van de zeldzame wedstrijden die werkt zonder bonificatieseconden. "Als er dit jaar boni's waren geweest, had dezelfde ploeg nog verder voor gestaan. We proberen een spannende koers te creëren."