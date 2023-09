Vrouw van Primoz Roglic zet Belgische podcaster stevig op zijn plaats na beschuldiging

Lora Klinc, de vrouw van Primoz Roglic, heeft gereageerd op het bericht van de Belg Benji Naesen op X. De Sloveense likete een bericht op sociale media die de tactiek van Jumbo-Visma in vraag stelde. De Belgische podcaster vond dat opvallend.

"Ik was nog nooit betrokken in een discussie op Twitter, maar we leren elke dag, nietwaar?”, schrijft de Sloveense op X. Klinc geeft aan dat ze veel fanaccounts volgt. "Ik heb veel bewondering voor hoeveel deze mensen voelen voor hun helden. Ze strijden er zelfs voor. Ik kan mij niet voorstellen hoe het is om voor iemand te zorgen zonder dat je diegene echt kent."

Het bericht dat Klinc likete, vond de tactiek van Jumbo-Visma in de rit naar Bejes onaanvaardbaar. Volgens het fanaccount van Roglic was de demarrage van Vingegaard vooral een aanval op zijn ploegmaats Kuss en Roglic.

"Zal het wel overleven"

"Ik heb het geliked vanwege de aardige woorden voor Primoz. Als ik iets over veganistisch eten like op Instagram, maakt dat van mij een veganist?”, vraagt de Sloveense zich nog af.

"Ik heb nooit getwijfeld aan de ploeg, meng mij niet in discussies en deel mijn mening over de tactiek. Ik wil alleen maar Primoz aanmoedigen om zijn best te doen. We hebben immens veel respect voor de ploeg, zijn ploeggenoten en zijn tegenstanders."

"Dit ging dus wel een beetje ver, niet? Geen nood, ik zal deze shitshow wel overleven. Gewoon één ding: als er nog eens een verkeerde like komt, denk dan dat dit gaat over mensen hun leven. Wat er ook gebeurt, komaan TJV!"