🎥 Tim Merlier bezorgt zichzelf nieuw mijlpaal in Slowakije, Hirschi klopt man-in-vorm Sivakov in Coppa Sabatini

Het feest van Soudal Quick-Step blijft duren in de Ronde van Slowakije, nu met ritwinst van Tim Merlier. In de Coppa Sabatini was Marc Hirschi dan weer de sterkste.

Rémi Cavagna voerde woensdag in de eerste etappe al een nummertje op in de eerste rit van de Ronde van Slowakije. In de tweede etappe was het aan de sprinters en daarin rekende Tim Merlier af met Nederlander Cees Bol en de Amerikaan Colby Simmons.

Voor Merlier is het al de 10de zege dit jaar, nooit won hij zoveel wedstrijden in een seizoen. Vorig weekend was Merlier nog de snelste in de GP de Fourmies. Rémi Cavagna blijft stevig leider in het algemeen klassement.

Results powered by FirstCycling.com

Hirschi klopt man-in-vorm Sivakov

Daags na de Giro della Toscana was er in Italië opnieuw koers met de Coppa Sabatini. Op iets meer dan 50 kilometer van de streep raakte een elitegroep met onder meer Pogacar, Hirschi, Carapaz, Sivakov, Lutsenko en Martin.

Net op het moment dat Carapaz mechanische pech had, viel Hirschi op 37 kilometer van de streep aan. Enkel Pavel Sivakov, winnaar in Toscane, kon de Zwitser volgen. De twee bouwden snel een voorsprong uit van meer dan 40 seconden.

Bij de achtervolgers vergiste Carapaz zich en zette zijn eindsprint een ronde te vroeg in. Lutsenko, Sivakov en Martin gingen met z'n drieën door en kwamen steeds dichter bij de twee koplopers. Sivakov probeerde Hirschi nog te verrassen, maar Hirschi was simpelweg te sterk in de sprint. Tadej Pogacar werd bij de achtervolgers nog derde.

Results powered by FirstCycling.com