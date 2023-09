Johan Bruyneel niet te spreken over Vingegaard en Roglic: "Meer hoef ik niet te zeggen"

Jumbo-Visma demonstreerde op de Angliru alweer hoe sterk het wel niet was in deze Vuelta. Maar over de ploegtactiek worden wel heel wat vragen gesteld.

Zo is onder meer Johan Bruyneel kritisch over de aanpak van Jumbo-Visma in de etappe met aankomst op de Angliru. "Het was een Jumbo-Visma-shitshow. Het is ongelooflijk en ik begrijp er niets van", zei Bruyneel bij The Move.

"Ik zeg niet dat Vingegaard en Roglic klassementsleider Kuss bewust aanvielen. De ploeg wilde met Roglic de ritzege pakken en dat is iets waar je op kan anticiperen. Hij stond derde, op ruim één minuut achterstand. Normaal gesproken zou er dus niet veel veranderen."

Kapitein ontbreekt

"Maar toen Roglic aanviel, waren ze nog met z'n drieën. Toen Kuss hen niet meer kon volgen, werd het ineens chaos. Het is ongelooflijk dat ze niet op Kuss hebben gewacht. Ze wisten niet wat ze moesten doen, terwijl ze al heel lang prof zijn. Je staat met drie man in de top drie, dan wacht je toch gewoon?"

Bruyneel geeft Vingegaard en Roglic ook nog zelf een veeg uit de pan. "Meneer Roglic, hij (Kuss, nvdr.) heeft je geholpen in de Giro. Meneer Vingegaard, hij heeft je geholpen in de Tour. Het was nota bene zijn verjaardag op de dag van de Angliru. Meneer Vingegaard, u wilde toch graag winnen op de verjaardag van uw dochter? Meer hoef ik niet te zeggen."