Het succes van Jumbo-Visma verklaard: "Ze waren toen het lachertje van het peloton, maar daar is de basis gelegd"

Jumbo-Visma is momenteel het beste team in het peloton. In de Vuelta werd dat andermaal duidelijk. Thijs Zonneveld verklaarde het succes.

De voorbije seizoenen was Jumbo-Visma al een van de betere teams. In 2022 kwam er al een kers op de taart door met Jonas Vingegaard de Tour de France te winnen.

Dit jaar werd de dominantie alleen maar duidelijker. Primoz Roglic won de Giro, Vingegaard de Tour en Jumbo-Visma lijkt ook op weg om de Vuelta te winnen. Sepp Kuss draagt de rode trui en Vingegaard en Roglic staan op plaatsen 2 en 3.

RABOBANK TREKT ER DE STEKKER UIT

10 jaar geleden zag het er nochtans helemaal anders uit. Rabobank trok er toen de stekker uit en er was nauwelijks nog geld. "In de jaren daarop is er een enorme schoonmaak gebeurd, zowel bij de renners, in de staf als in het management", vertelde Thijs Zonneveld aan Sporza Daily. "Van het oude Rabobank is zo'n 80% vervangen door nieuwe mensen."

Vanaf 2015 begon het team met een blanco blad en werd er gestaag naar het succes opgebouwd. "Het team heette toen Lotto-Jumbo en was het lachertje van het peloton. Maar de opbouw van wat het nu is, is wel daar begonnen", weet Zonneveld.

DE WETENSCHAPPELIJKE AANPAK VAN JUMBO-VISMA

Zonneveld legde uit hoe het team toen met het weinige geld omging. Het geld ging vooral naar de omkadering. Nauwelijks in renners. Roglic en Dylan Groenewegen werden toen gehaald, maar hadden toen nog geen faam.

"De omkadering is heel erg gericht op een wetenschappelijke aanpak. Merijn Zeeman is daar een van de grondleggers van, maar ook Mathieu Heijboer, die nog steeds Head of Performance is. Die wetenschappelijke aanpak is er nog steeds en het werpt zijn vruchten af", aldus Zonneveld.