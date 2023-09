Jan Bakelants maakt de pertinente vergelijking met het geschenk van Wout van Aert: "Misschien nog het vreemdst"

Niet zeggen dat er geen geschenken worden uitgedeeld in de koers. Wout van Aert deed het al in Gent-Wevelgem en in diezelfde ploeg gunt Jonas Vingegaard Sepp Kuss nu de eindzege in de Vuelta. Jan Bakelants maakt de vergelijking.

Door de heerschappij van Jumbo-Visma vond Jan Bakelants het spel om de eindzege vreemd om naar te kijken. "Wat misschien nog het vreemdst is, is dat iedereen de kant koos van Kuss", oppert Bakelants in zijn analyse in Het Laatste Nieuws. "Na Gent-Wevelgem werd moord en brand geschreeuwd omdat Wout van Aert de zege aan Christophe Laporte gunde. Jef in de straat werd om zijn mening gevraagd en zelfs Merckx werd erbij gehaald om te oordelen. 'Not done' was de grote conclusie, terwijl nu iedereen Kuss wil zien winnen", stelt Bakelants vast. © photonews "Deze keer staat iedereen aan de kant van de underdog. Kuss moet blijkbaar terugbetaald worden voor al het werk dat hij de voorbije jaren voor zijn kopmannen heeft gedaan. Ik zeg: Kuss wordt daar elke maand al goed voor betaald", heeft de ex-renner zoals wel vaker een uitgesproken mening. "Ik denk dat Kuss ook al blij was geweest met twaalf dagen rode trui zonder eindwinst. Maar begrijp me niet verkeerd: ik kan leven met deze uitkomst."