Ook een ideetje voor Remco Evenepoel? Bij Jumbo-Visma zetten ze nieuwe bijnaam alvast volop om in merchandise

Remco Evenepoel heeft iets gemeen met één van de renners van Jumbo-Visma: een nieuwe bijnaam. Bij Evenepoel is het 'Little Bastard', bij Sepp Kuss simpelweg 'GC Kuss'.

Sepp Kuss gaat zondagavond zonder ongelukken voor Jumbo-Visma de Vuelta winnen. In het verleden was de Amerikaan enkel meesterknecht voor de kopmannen in de ploeg, nu is hij zelf succesvol klassementsman geworden. Met een beetje hulp van zijn vrienden. Het deed de term 'GC Kuss' rondgaan op sociale media.

Het legt erop de nadruk dat dit de Kuss is die zelf voor het klassement gaat. Jumbo-Visma lanceert in zijn shop alvast een casual t-shirt rond de bijnaam 'GC Kuss'. Er wordt op het shirt naar hem verwezen als Vueltawinnaar. Ook staat erop: 'de hype is echt'.

Wie weet dient het ook als inspiratei voor het team rond Remco Evenepoel. Ook die koerst in het peloton rond met een bijnaam die de voorbije tijd vorm heeft gekregen. Zijn officiële bijnaam is de 'Aerokogel van Schepdaal', maar steeds vaker wordt naar hem verwezen als 'Little Bastard', een naam die Geraint Thomas hem gegeven heeft.