📷 Op en top prof: Cian Uijtdebroeks werkt na de Vuelta meteen aan zijn zwakke punten

Cian Uijtdebroeks is ondertussen weer uit de Vuelta teruggekeerd en hij is al meteen bezig om zijn zwakke punten weg te werken. Hij kroop meteen op zijn tijdritfiets.

In de voorbije Vuelta was Cian Uijtdebroeks de revelatie in het peloton. Hij ging elke dag met de besten goed mee in de bergen. Zo eindigde hij 8e in de Vuelta.

Achteraf zei Uijtdebroeks meteen dat hij aan nog enkele zwakke punten moet werken. Zo moet zijn tijdrit nog beter en komt hij op explosiviteit nog wat tekort. Zo verloor hij op de voorlaatste dag nog zijn 7e plaats aan ploegmaat Aleksandr Vlasov.

Een dag na de Vuelta begon Uijtdebroeks al meteen om aan zijn zwakke punten te werken. Hij kroop al meteen zijn tijdritfiets op en deelde dat op Instagram. "Wacht niet tot morgen om aan je zwaktes te werken, maar start vandaag", schreef hij erbij.