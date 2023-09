De dominante Vuelta legt Jumbo-Visma geen windeieren op de wereldranking op

Jumbo-Visma is na de Vuelta de grote winnaar op de UCI-ranking. Het volledige Vuelta-podium steeg. Al zijn ze als ploeg niet de nummer 1 van de wereld. Dat is nog altijd UAE.

In de Vuelta bezette Jumbo-Visma het volledige podium. Sepp Kuss won en Jonas Vingegaard en Primoz Roglic namen plaatsen 2 en 3 in. Dat zorgde ook voor heel wat UCI-punten en een hogere plaats op de UCI-ranking. Tadej Pogacar blijft de nummer 1 van de wereld.

Vooral Kuss steeg heel wat plaatsen. Hij ging van plaats 115 naar 14. Vingegaard is de nieuwe nummer 2 van de wereld en loste zo Remco Evenepoel af, die naar plaats 3 zakte. Ook Roglic steeg dan weer 5 plaatsen. Hij is nu nummer 4 van de wereld en duwde zo ploegmaat Wout Van Aert uit de top 5.

UCI-ranking individueel:

1. Tadej Pogacar: 7510,86 punten

2. Jonas Vingegaard: 6450,07 punten

3. Remco Evenepoel: 5386,71 punten

4. Primoz Roglic: 4783,36 punten

5. Mads Pedersen: 4401,14 punten

6. Wout Van Aert: 4322 punten

7. Mathieu van der Poel: 4163 punten

8. Jasper Philipsen: 4060 punten

9. Adam Yates: 3842,86 punten

10. Mattias Skjelmose: 3143,14 punten

...

14. Sepp Kuss: 2612,5 punten

© photonews

De Vuelta leverde Jumbo-Visma heel wat punten op, maar het was niet genoeg om de nummer 1 in het ploegenklassement te worden. Dat is nog altijd UAE. Soudal Quick-Step steeg dankzij de goede Vuelta en Ronde van Slovakije een plaatsje.

Ook Alpecin-Deceuninck staat nog steeds in de top 10. Het staat 8 en dat is nog altijd een plaats boven Lotto Dstny die zo meer en meer zekerheid over een wildcard binnen de WorldTour lijken te hebben. Intermarché-Circus-Wanty staat 15e.