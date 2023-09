Jumbo-Visma domineert de volledige Vuelta, maar is dat wel goed voor het wielrennen?

De Vuelta is voorbij en die werd volledig gedomineerd door Jumbo-Visma. Ze bezetten het volledige podium en wonnen maar liefst 5 ritten. Een totale dominantie van het team, maar is dat wel goed voor de koers?

Op voorhand werd er links en rechts al geopperd, dat Jumbo-Visma de Vuelta zou domineren. Tijdens de 1e week begon dat al zichtbaar te worden, met Sepp Kuss in het rood en ook Primoz Roglic en Jonas Vingegaard in de top 10.

In de rit naar de Tourmalet was het dan zo ver. Vingegaard won de rit, Kuss werd 2e en Roglic 3e. In het klassement bezetten ze ook de volledige top 3. Kuss reed nog steeds in het rood en Roglic en Vingegaard schoven naar respectievelijk plaatsen 2 en 3 op.

Nadien bleef Jumbo-Visma dominant. Kuss bleef zonder problemen in het rood, maar Vingegaard en Roglic wisselden nog van plaats in het klassement. Voor de rest was er niemand nog in staat om Jumbo-Visma het moeilijk te maken.

Zo domineerde het Nederlandse team de Vuelta volledig. Hier en daar begon er al wat kritiek te komen. Zo was er Jerôme Pineau die het team van mechanische doping had beschuldigd. Sportief manager Merijn Zeeman reageerde op die uitspraken door te stellen dat Pineau door het debacle van B&B Hotels-KTM, waarbij renners in laatste instantie nog naar een team moesten zoeken, niet meer geloofwaardig was.

Dominantie van een team is mooi en is er altijd al geweest, maar het mag niet te lang duren. Zo verdwijnt de onvoorspelbaarheid van de koers en zo kunnen fans beginnen afhaken, met een daling van de kijkcijfers tot gevolg.

Ook kan de dominantie voor minder spektakel zorgen. Jumbo-Visma is wel een ploeg die aanvallend probeert te koersen, maar eens ze in de Vuelta de top 3 van het klassement bekleedden, kozen ze meer voor de controle. Vingegaard en Roglic leken zich wat meer in te houden, om zo Kuss aan de eindzege te helpen.

Dominantie is eigen aan de sport en mag zeker, maar zoals hierboven al staat te lezen, mag die dominante periode niet te lang duren. Die dominantie kan het spektakel en de aandacht voor de koers doen verminderen.