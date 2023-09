Europees kampioen Pedersen onthult zijn opmerkelijke verhaal en dankt vader: "Ik was verslaafd"

Henrik Pedersen (18) pakte onverwacht de Europese titel op de weg bij de beloften. De Deen deelde na zijn titel zijn verhaal.

Samen met Movistar-prof Iván Romeo en de Pool Mateusz Gajdulewicz zat Pedersen de hele dag in de vlucht. Het peloton met de favorieten kwam niet meer terug en Pedersen knalde naar de Europese titel. "Van deze trui droomde ik sinds 2017", zei hij bij Wielerflits.

Pedersen is afkomstig uit de buurt van het Deense Herning, waar in 2017 de Europese kampioenschappen wielrennen werden georganiseerd. Toen mocht Pedersen op het podium mee medailles uitdelen en startte zijn droom van de Europese trui.

Droom waargemaakt

Toch was het geen gemakkelijke weg voor de Deen. "Ik stopte op een gegeven moment met voetbal en daarna raakte ik verslaafd aan gamen. Mijn vader dwong me op een bepaald punt om te gaan fietsen. Hij wilde niet dat ik me zo zou vervelen, dik zou worden en alleen maar achter de computer zou zitten."

Maar Pedersen verveelde zich duidelijk niet op zijn koersfiets en kreeg al snel de smaak te pakken. Zes jaar nadat hij in Herning medailles mocht uitdelen, maakt hij dus zijn droom waar. "Hier sta ik in deze prachtige trui."