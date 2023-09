Wout van Aert trekt harde conclusie over Van der Poel, Evenepoel en Pogacar in de Monumenten

Wout van Aert heeft dit seizoen al meermaals zijn meerdere moeten erkennen in Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar. Ook Van Aert beseft dat hij misschien tekort komt tegen de twee.

In de E3 Saxo Classic kon Wout van Aert Pogacar en Van der Poel nog net kloppen, maar in de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en het WK moest Van Aert telkens zijn meerdere erkennen in ofwel Van der Poel ofwel Pogacar.

Van Aert moest telkens tevreden zijn met ereplaatsen, maar dat hij tekort komt op de grote momenten, wil hij ook niet echt gezegd hebben. "Maar misschien praten we heel anders als ik in Roubaix niet lek rijd", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

"Maar het klopt dat we in de Monumenten vaak op iemand botsen die net sterker is. Op Mathieu van der Poel of Tadej Pogacar. Op Remco in Luik." Van Aert lijkt dan ook zijn conclusies te trekken. "Misschien zijn die mannen een tikkeltje getalenteerder in die extreem lange eendagswedstrijden."