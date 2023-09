Geen exotisch uitstapje voor Remco Evenepoel in 2024: organisatie slaat andere weg in

Remco Evenepoel zal volgend jaar al zeker niet naar Argentinië afzakken voor de Ronde van San Juan. Die kiest namelijk voor een ander concept in 2024.

Remco Evenepoel reed de Ronde van San Juan al in 2019, 2020 en 2023. In 2019 won Evenepoel er het eindklassement en de tijdrit, waarin hij Filippo Ganna op meer dan een halve minuut reed. Dit jaar werd Evenepoel zevende in het eindklassement.

De koers stond enkele dagen geleden al niet op de UCI-kalender voor 2024 en nu lijkt duidelijk waarom. De organisatie heeft namelijk besloten om volgend jaar door te gaan op lokaal niveau, met een lager budget en uitsluitend lokale en continentale ploegen, dat meldt Cyclingnews.

De koers staat wellicht weer in januari op het programma, maar dus zonder ploegen vanuit de WorldTour. Dit jaar stonden er nog zeven teams uit de WorldTour (met onder meer Soudal Quick-Step en INEOS Grenadiers) en vijf ProTeams aan de start.