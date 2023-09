Grote transfer op komst? 'Topploeg wil Cian Uijtdebroeks meteen in huis halen'

Cian Uijtdebroeks maakte indruk in de afgelopen Vuelta a Espana. Hij werd zelfs achtste in het eindklassement. Wat brengt de toekomst?

Bij Bora-Hansgrohe is het nog maar de vraag in hoeverre hij de komende jaren zal, kan en mag doorgroeien. En dat hebben ook andere ploegen in de mot.

Een van de ploegleiders stopt er na dit seizoen, de vraag is waar de ambities van Uijtdebroeks liggen. Hij wordt alvast het hof gemaakt.

INEOS

Volgens La Dernière Heure zou INEOS-Grenadiers azen op de 20-jarige Belg. Zij willen hem losweken bij Bora al zal dat zeker niet zonder slag of stoot gaan.

Normaal gezien ligt de Belg nog tot eind 2024 onder contract bij de Duitse formatie. Mogelijk gaan de Britten hem proberen afkopen.