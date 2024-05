Sprinter Tim Merlier ontkent het met klem: "Totaal niet het geval"

Tim Merlier heeft de bergenetappes in de Giro voorlopig zonder moeite overleefd. Toch is het geen punt waar Merlier specifiek op getraind heeft.

Toen Tim Merlier in 2021 zijn debuut maakte in de Giro en de Tour gaf hij telkens op na de eerste week. In de Giro was dat toen om ook aan de start te staan van de Tour. Met succes, want Merlier won in beide grote rondes een rit.

Toch waren vooral de bergetappes toen een probleem voor Merlier, ook al kwam hij bijna altijd binnen met de gruppetto. Drie jaar later klimt Merlier wel een stuk beter en is hij op weg om na de Vuelta van 2022 zijn tweede grote ronde uit te rijden.

Merlier trainde niet op klimmen

"Ik word ook beter, maar een klimmer ga ik nooit worden", zegt hij bij Het Nieuwsblad. Merlier bereidde de Giro voor op Tenerife, waar hij vaak bergop reed. Maar Merlier maakt toch duidelijk dat hij dat niet deed om beter te klimmen.

"Hier en daar lees ik dat ik getraind heb om beter bergop te rijden, maar dat is totaal niet het geval. Op Tenerife heb ik bergop getraind, maar om mijn goede punten te verbeteren. Dat is sprinten", stelt Merlier.

Als hij specifiek zou trainen om beklimmen beter te overleven, dan zou Merlier alleen maar van zijn snelheid verliezen. "Dat wil ik niet." Voor sprinters is het altijd een moeilijk evenwicht om te vinden.