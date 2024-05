Steeds meer 'Kannibaal': Tadej Pogacar zorgt voor enorme verschillen in klassement en in voetsporen ... Eddy Merckx

Het is al van 1972 en ene Eddy Merckx geleden dat de kloof tussen de leider en het nummer twee in de Giro d'Italia zo groot was. En ook in de derde week blijft Tadej Pogacar gewoon rustig verder knallen.

Op de eerste etappe na de rustdag had hij kou en dus besloot hij toch maar aan te vallen, om zo zijn vijfde etappezege te pakken. De kloof met de eerste achtervolgers is ondertussen op die manier meer dan zeven minuten geworden. Het kleinste verschil is al van 1948, toen het gat tussen Fiorenzo Magni en Ezio Cecchi amper elf seconden was. De laatste keer dat de kloof na twee weken zo groot was als nu? Dat moet al geleden zijn van 1972, toen Eddy Merckx de primus was. Als Tadej Pogacar de komende week doorrijdt en zo iedereen op tien minuten of meer zet, dan komt hij sowieso in de geschiedenisboeken van het moderne wielrennen. En wie gaat hem de komende week tegenhouden? Grote verschillen op alle fronten Dani Martinez staat nu tweede op 7'18", Geraint Thomas is derde op 7'40" en heeft daarmee nog steeds grote kans op het podium. Ben O'Connor volgt al op 8'42", het nummer vijf Tiberi staat al op meer dan tien minuten. De strijd om de witte trui lijkt zo misschien wel interessanter, want Tiberi heeft maar 24 seconden voorsprong op Arensman voor dat klassement. In de puntentrui is de kloof tussen Milan en Groves meer dan honderd punten, Pogacar lijkt ook het bergklassement al in een plooi te hebben gelegd.