📷 "We kunnen niet trotser zijn": Soudal-QuickStep schuwt de superlatieven niet

Het werd dinsdag een apocalyptische rit in de Giro d'Italia. Dat verhinderde Julian Alaphilippe echter niet om volop in de aanval te trekken.

Julian Alaphilippe heeft deze Giro d’Italia al de nodige kleur gegeven en ook dinsdag was de Fransman voorin te zien in de bergrit naar Monte Pana. “Julian Alaphilippe vocht zich door barre weersomstandigheden tijdens een epische Giro d’Italia-etappe”, klonk het bij Soudal-QuickStep.

De rit werd ingekort door sneeuw, natte wegen en kou. Daardoor moest de Umbrail Pass geschrapt worden en werd er gestart in Lasa in plaats van in Livigno. Om maar warm te blijven kwamen er direct na de start verschillende aanvalspogingen.

Alaphilippe trok op avontuur en kreeg drie renners met zich mee, waaronder Mirco Maestri (Polti Kometa) waarmee Alaphilippe vorige week op avontuur was toen de Fransman een rit wist te winnen.

Twee kilometer

De Fransman beet op zijn tanden en bleef alles geven totdat hij op twee kilometer van de streep werd gelost. Ook de overige vluchters werden ingerekend en door Tadej Pogacar voorbijgereden.

“Ik koerste op instinct en mag blij zijn met mijn prestatie”, klonk het achteraf bij Alaphilippe. “Richting het einde was ik wel leeg, maar ik bleef doorgaan en geloven in mijn kansen. Ik heb er geen spijt van.”

De ex-wereldkampioen wil ook in deze laatste week zich nog laten opmerken. “Ik heb ervan genoten. Ik steek nog altijd in een goede vorm en de sfeer in het team is ook nog goed. Iedereen heeft vertrouwen. We gaan het de komende dagen dus zeker nog eens proberen.”

“Dat was een ongelooflijke rit en een geweldige inspanning op een danteske dag en we kunnen niet trotser op je zijn”, postte Soudal-QuickStep over de prestaties van Alaphilippe op haar sociale media.