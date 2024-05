Een extra wapen voor Remco Evenepoel in de Tour? "Hij wil zich graag wegcijferen"

Julian Alaphilippe heeft in de Giro opnieuw zijn beste benen teruggevonden. Staat de ex-wereldkampioen straks toch aan de start van de Tour?

Na een teleurstellend voorjaar door een breukje in zijn kuit kon Julian Alaphilippe zich niet echt tonen. De ex-wereldkampioen werd wel negende in Milaan-Sanremo, maar daarna zakte hij dus weer helemaal weg.

In de Giro komt Alaphilippe wel weer boven water. De Fransman won al een rit en zat in maar liefst zeven etappes in de vlucht van de dag. Alaphilippe komt zo weer in beeld voor de Tour, waar hij normaal niet aan de start zou staan.

Alaphilippe in dienst van Evenepoel?

"Julian zit in de preselectie voor de Tour", zegt zijn vrouw Marion Rousse bij Sporza. "Maar drie weken Giro brengt veel vermoeidheid met zich mee. De ploeg van Soudal-Quick Step zal gebouwd worden rond Remco Evenepoel, die op het podium mikt."

"Julian wil zich maar al te graag wegcijferen voor Remco en voor de ploeg. Maar dan mag hij niet te vermoeid uit de Giro komen. Het is de ploeg die beslist", stelt Rousse nog. De Tour start amper 35 dagen na het einde van de Giro.

Alaphilippe reed in de Vuelta van 2022 al eens in dienst voor Evenepoel. De toenmalige wereldkampioen moest toen in de elfde rit wel opgeven na een val en een schouderblessure.