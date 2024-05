Visma - Lease a Bike schakelt bliksemsnel en haalt jong talent binnen voor 2025

Visma - Lease a Bike kan talent snel herkennen en dat heeft het ook deze keer gedaan. De 18-jarige Matthew Brennan is momenteel eerstejaarsbelofte bij de beloftenploeg van het team, maar zal sneller dan verwacht de overstap maken.

Matthew Brennan zal in 2025 - minstens een jaar vroeger dan verwacht - al de overstap maken naar de 'A-kern' van Visma - Lease a Bike. Dat heeft de Nederlandse sterrenformatie zelf bekendgemaakt met een persbericht.

"Ik ben heel blij om te mogen aankondigen dat ik in 2025 mag aansluiten in de World Tour. Ik kijk er naar uit om bij te leren van de beste renners in de wereld. Hopelijk worden de komende jaren heel goed voor mij", aldus Brennan in een reactie.

© photonews

"Matthew laat op fysiek gebied en qua persoonlijkheid bijzondere dingen zien. Daarom hebben we vertrouwen in een succesvolle toekomst samen. We hebben een plan voor de lange termijn met hem en gaan geleidelijk zijn programma verzwaren."

Talent voor de toekomst

"Hij zal ook volgend jaar dus nog wedstrijden rijden met het Development Team", geloven ze er alvast in bij zijn team - bij monde van Merijn Zeeman. De jonge Brit liet de voorbije weken dan ook al wat leuke dingen zien.

In zijn eerste jaar als belofte won hij al de Trofej Umag en Trofej Porec in Kroatië, vorige week reed hij nog naar vijf ereplaatsen in de Orlen Nations Grand Prix en in het Circuit de Wallonie mocht hij als nummer drie het podium op met onder meer Arnaud De Lie.