Een halve noodkreet van Mauri Vansevenant in de Giro: "Daar hoop ik echt op"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De Giro loopt stilaan op zijn einde. De renners moeten nog vier etappes afwerken en Mauri Vansevenant kijkt uit naar wat rust na enkele lastige etappes.

Net voor de rustdag stond zondag de koninginnenrit op het programma, de voorbije twee dagen was er ook een aankomst bergop. Voor het peloton is het al bijzonder zwaar geweest in de Giro de voorbije dagen.

Donderdag kunnen de renners normaal even uitblazen. Met amper 873 hoogtemeters over 178 kilometer is de etappe zo goed als vlak. De start ligt op een hoogte van bijna 700 meter, terwijl de finish bijna op zeeniveau ligt.

Vansevenant hoopt op sprint voor Merlier

De sprinters kunnen na bijna een week wachten dus eindelijk nog eens hun kans gaan. Bij Soudal Quick-Step rekenen daarvoor op Tim Merlier, die de afgelopen dagen de bergen relatief makkelijk overleefde.

"Ik hoop dat het een sprint wordt", lachte Mauri Vansevenant duidelijk bij Sporza. "Dan kan ik toch even herstellen van de voorbije dagen. Als er een vlucht wegrijdt gaan we weer vol aan de bak moeten om er toch een sprint van te maken.

"Ik hoop dus vooral dat iedereen vermoeid is en dat ze er een halve rustdag van zullen maken", stelde Vansevenant nog. Met Lidl-Trek heeft Soudal Quick-Step wellicht al een bondgenoot om er een sprint van te maken.