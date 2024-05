Record van Eddy Merckx breken? Pogacar zegt of dat zijn doel is

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Tadej Pogacar pakte in deze editie van de Giro d'Italia al vijf etappezeges. Het record in één Giro staat op naam van Eddy Merckx.

In 1973 won Eddy Merckx zes etappes in de Giro. Dinsdag pakte Tadej Pogacar al zijn vijfde overwinning in deze Ronde van Italië.

Het record evenaren komt heel dichtbij en misschien kan de Sloveen zelfs nog over onze landgenoot springen. Voor de start van de etappe van vandaag gaf Pogacar mee hoe hij over dat alles dacht.

Ritzeges pakken de komende dagen is absoluut nog de bedoeling, maar voor de zeventiende etappe van vandaag is dat niet het plan.

Dicht bij Slovenië

“Eerst de eerste klim overleven en dan zien we wel”, klonk het vrij bescheiden bij de Sloveen voor de start aan Sporza.

Dat record van Eddy Merckx evenaren of breken, daar kijkt hij zeker naar uit. “Dat zou geweldig zijn”, vertelt hij met een heel brede glimlach. Op één etappe heeft hij alvast zijn zinnen gezet.

Pogacar wil de voorlaatste etappe naar Monte Grappa graag winnen en daar heeft zijn een opvallende reden voor. “Dat is een van de zwaarste etappes met een finish in de buurt van Slovenië. Het is niet lang meer tot Rome, maar het voelt wel als een eeuwigheid.”