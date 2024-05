Geen Van der Poel meer tot de Tour? Roodhooft spreekt klare taal

Al bijna twee maanden hebben we Mathieu van der Poel niet in koers gezien. Het zal nog minstens een maand duren voor we de wereldkampioen weer aan het werk zien.

Luik-Bastenaken-Luik was op 21 april de laatste wedstrijd van Mathieu van der Poel. De wereldkampioen rijdt ook geen koers meer tot 29 juni, dan gaat de Tour van start in het Italiaanse Firenze. Met amper zeven koersdagen in de benen trekt Van der Poel dus naar de Tour. En daar zullen ook geen meer bijkomen, stelt Christoph Roodhooft. "Ik zie ook niet in waar daar nog ruimte voor is", zegt hij bij Wielerflits. Kalender Van der Poel zit vol Van der Poel vertrekt binnenkort op hoogtestage naar La Plagne, in de periode voor de Tour zijn er ook niet veel wedstrijden behalve de nationale kampioenschappen. Het wordt dus nog minstens een maand wachten op Van der Poel. "Na de Tour is het amper veertien dagen tot de Olympische Spelen en dan volgt de rest ook al snel. Het zit allemaal al redelijk vol", zegt Roodhooft nog. Onder meer het WK in Zürich (29 september) is voor Van der Poel een doel. "En voorbereidingen vragen tegenwoordig veel tijd, soms tot onze spijt. In ons geval, zoals het nu gaat met Mathieu en onze andere kopmannen, is het de juiste keuze om minder te koersen."