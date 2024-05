Wout van Aert houdt één belangrijk doel staande: "Daar heb ik het minst aan getwijfeld"

Wout van Aert is klaar om opnieuw te koersen. Of althans, dat hoopt hij vanaf donderdag te doen in de Ronde van Noorwegen.

Daags voor de start van de Ronde van Noorwegen liet Visma Lease a Bike Wout van Aert de pers te woord staan, vlak voor zijn comeback na zijn zware valpartij in Dwars door Vlaanderen.

Voor onze landgenoot wordt het één grote test. Verder dan de komende vier dagen in Noorwegen wil hij op dit moment heel erg bewust nog niet kijken.

Van Aert was zelf vragende partij om weer te koersen. “Ik heb er op aangedrongen om van zodra het kon, een koers te rijden. Anders zouden we er misschien voor kiezen om meer te trainen in een voorbereiding, maar omdat ik nog niet veel koersdagen heb dit jaar hebben we nu hiervoor gekozen”, klinkt het.

Olympische Spelen

Al is er toch wat schrik. “Het is een mooie wedstrijd. Niet te lang, wel een uitdagend parcours. Mijn grootste angst... Dat is misschien zwaar uitgedrukt, maar ik hoop dat ik het niet moet meemaken dat ik toch weer pijn voel morgen, en dat het gaandeweg verergert. Naar mijn gevoel op training zou het haalbaar moeten zijn om vier dagen op rij te koersen.”

De Tour de France is nog geen item. Een andere uitdaging blijft wel heel belangrijk voor Van Aert en dat is de olympische tijdrit. “Tot nog toe heb ik daar het minst aan getwijfeld. Ik reken erop dat ik goed genoeg ga zijn om deel te nemen aan de Spelen. Ik heb de ervaring al van in Tokio, maar ik ga alleen naar Parijs als ik in topvorm ben. Dat is de voorwaarde”, besluit onze landgenoot.