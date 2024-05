📷 Wout van Aert kent zijn ploegmaten voor de Ronde van Noorwegen

Wout van Aert neemt vanaf morgen deel aan de Ronde van Noorwegen. Hij maakt er zijn comeback na zijn zware crash in Dwars door Vlaanderen.

Wout van Aert is helemaal hersteld van zijn zware valpartij in Dwars door Vlaanderen, waarbij hij zijn sleutelbeen, borstbeen en enkele ribben brak.

In de Ronde van Noorwegen maakt hij nu zijn comeback. Bij Visma Lease a Bike stellen ze geen verwachtingen. De bedoeling is gewoon te koersen en te zien hoe het met de conditie gesteld is.

Onze landgenoot wordt dus niet verwacht om voor ritoverwinningen of het klassement mee te koersen. Visma Lease a Bike maakte ook de ploegmaten bekend die Van Aert in Noorwegen zullen vergezellen.

Thuisrijder Per Strand Hagenes is van de partij, net als de Nederlander Koen Bouwman. De selectie wordt aangevuld met Bart Lemmen, Menno Huising en Tijmen Graat.

Er wacht de renners alvast mooi weer in Noorwegen, zonnig met 22 graden. In 2022 won Remco Evenepoel de Ronde van Noorwegen nog.