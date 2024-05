Wat na Noorwegen? Trainer van Wout van Aert spreekt over mogelijke deelname aan Tour

Wout van Aert start donderdag in de Ronde van Noorwegen. Het wordt een eerste test nadat hij weken aan de kant zit na zijn valpartij van dit voorjaar.

De valpartij van Wout van Aert hypothekeerde het voorjaar van onze landgenoot, net als zijn debuut in de Giro d’Italia. Donderdag is hij echter weer in de koers te zien, met de deelname aan de Ronde van Noorwegen.

Hoge verwachtingen zijn er niet, maar trainer Mathieu Heijboer laat wel een opening. “Al zouden we niet achterovervallen als Wout al eens meedoet in een sprint. Hij heeft ons wel al vaker verrast”, klinkt het bij Sporza.

Een plaatsje in het peloton vinden en de conditie meten als Van Aert vier dagen na elkaar moet koersen, dat is voorlopig de enige bedoeling. Alles staat in het teken van de Olympische Spelen in Parijs deze zomer.

Tour de France

“Na de Ronde van Noorwegen zullen we de balans opmaken waar Wout staat en wat de beste manier is om in topvorm naar Parijs te gaan”, gaat Heijboer verder.

De Tour de France behoort tot de mogelijkheden. “De Tour sluiten we zeker niet uit, maar het is ook niet gezegd dat dat de beste weg is richting de Spelen. Door de gebeurtenissen in maart ligt alles nog open qua programma. Etappekoersen rijden in juni is een optie.”

Momenteel wil Heijboer nog geen knopen doorhakken. Binnen vier dagen zullen we veel meer weten. Het is uitkijken of onze landgenoot vlot herstelt of toch nog last heeft van zijn ribben of zo.