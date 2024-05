Thibau Nys komt met straffe uitspraak over zijn eindzege in Ronde van Hongarije

Thibau Nys schreef de Ronde van Hongarije op zijn naam. Volgende week trekt hij naar de Ronde van Noorwegen.

Volgende week wordt de Ronde van Noorwegen gereden. In ons land zal die ongetwijfeld de nodige aandacht trekken omdat Wout van Aert er zijn comeback maakt na zijn zware valpartij in Dwars door Vlaanderen.

Ook Thibau Nys is van de partij. “Dat soort rondjes wil ik wel vaker proberen te winnen. Hongarije, Noorwegen, de Ronde van België. Ik rijd dit jaar ook de Ronde van Zwitserland, maar daar heb je echte cols. Dat zal altijd te zwaar zijn”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Met vier overwinningen in twaalf koersdagen deed Nys het dit jaar op de weg al ontzettend goed. “Op de weg ben ik beter dan mijn pa ooit is geweest,” kan er meteen ook vanaf.

In de prijzenkamer bij de Nysjes staan er heel wat mooie trofeeën. “In totaal staan er nu vier prijzen van mij tussen”, vertelt Nys nog. “Die van de Koppenberg en drie trofeeën die ik na het seizoen kreeg als beste jongere. Het zijn alleen de prijzen van belang die op de kast komen.”

Die van de Ronde van Hongarije staat er niet. “Neen. Ik heb afgelopen week een supermooie stap gezet in mijn carrière, één die vroeger komt dan verwacht, maar het is ook maar Hongarije. Ik wil er niet te wauw over doen. Het is niet dat ik de Ronde van Zwitserland of zo heb gewonnen.”