Belgische cross verdwijnt van de kalender en wijst duidelijke schuldige aan

Woensdag werd de kalender voor het nieuwe veldritseizoen voorgesteld. De cross in Zonnebeke staat daar niet meer op.

De Kasteelcross in het West-Vlaamse Zonnebeke was een van de crossen die tot de Exact Cross behoorde. Volgend jaar komt er echter geen 39ste editie van de cross waar onder meer Wout van Aert en Mathieu van der Poel ooit wonnen.

In 2021 en 2022 kon de cross in Zonnebeke al niet doorgaan door corona, nu speelt de kalender de West-Vlaamse cross parten. "We kunnen niet blijven opboksen tegen de Wereldbekercrossen", zegt secretaris Kurt Debuysere bij Het Nieuwsblad.

Van Aert en Van der Poel komen niet meer

De cross in Zonnebeke zou net als dit jaar daags voor de Wereldbeker in Benidorm gereden worden. Die Wereldbeker in Spanje heeft geen beschermde status zoals vier manches, maar toch is organiseren dan bijzonder moeilijk.

"De laatste edities hadden we enorm veel moeite om bekende namen aan de start te krijgen", zegt Debuysere nog. Wout van Aert en Mathieu van der Poel stonden in 2020 voor het laatst aan de start in Zonnebeke.

Zij trainen in januari al in Spanje en nemen de cross in Benidorm nog als tussendoortje. Een afreis naar Zonnebeke zit er dan niet meer in. "Over een definitief einde van de Kasteelcross is nog niks beslist."