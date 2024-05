Merlier en Vansevenant zeggen hoe peloton reageert nadat Pogacar ritzege van jonge Italiaan afpakte

Tadej Pogacar pakte dinsdag zijn vijfde ritzege van deze Giro. Al ging hij daarvoor in het slot van de etappe wel voorbij de Italiaan Pellizzari.

Pellizzari leek op weg naar de overwinning, maar die moest hij uiteindelijk nog aan Pogacar laten. De Sloveen bedacht de jonge Italiaan meteen na de koers met een truitje.

Een mooi gebaar, al kan je ook afvragen of er in het peloton geen frustratie of boosheid is om wat Pogacar allemaal doet met de tegenstanders.

“Hij is zodanig sterk dat hij de tegenstand volledig kapot rijdt”, zegt Mauri Vansevenant bij Sporza. “Velen proberen zelfs niet meer, want het is een verloren zaak.”

Geen frustratie of afgunst

Toch zorgt dat niet voor frustratie bij de andere renners. “Alleen maar bewondering. Hij is een heel joviale kerel en doet nooit uit de hoogte. Daar heb ik alleen maar respect voor.”

Eenzelfde geluid ook bij Vansevenants ploegmaat Tim Merlier. “De cijfers die hij wegtrapt, daar kan ik alleen maar van dromen. Jaloezie? Je kan zo jaloers zijn als je wil, we gaan toch nooit kunnen wat hij kan.”

Niemand zit met afgunst. “Dat dwingt hij ook af. Als je arrogant bent, is het je minder gegund. Maar Pogacar is heel sympathiek, dan is het je iets meer gegund”, besluit onze landgenoot.